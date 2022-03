Green, WINDTRE lancia nuova SIM in plastica riciclata

(Teleborsa) - Proseguono lein ambito green diche presenta l’innovativa(disponibile nei punti vendita dal 10 febbraio) realizzata da Thales, azienda leader nella produzione di Eco-SIM, con materiale plastico 100% riciclato attraverso un processo produttivo che azzera lee che, grazie al programma di compensazione del carbonio, garantisce la certificazione carbon neutral.La plastica di questa nuovainfatti, è interamente ricavata dal polistirolo riciclato dallo smaltimento di vecchi frigoriferi, con una forma di riutilizzo della materia prima a basso impatto ecologico. Anche il packaging nel quale verranno distribuite le SIM è eco-compatibile, di piccole dimensioni e derivato da carta FSC per ridurre gli sprechi."WINDTRE si impegna quotidianamente ad implementare la propria strategia di sostenibilità in coerenza con gli obiettivi definiti nel proprio piano ESG 2030. Questa iniziativa rientra tra quelle messe in atto in ambito green, per proteggere il pianeta e la qualità della vita in ogni suo aspetto» - spiega, Mobile & Home Devices Director di WINDTRE. "L’azienda - continua il manager - attraverso le innovative ‘SIM green’ intende ridurreed offrire un’ulteriore opportunità per migliorare il servizio ai clienti anche in termini di sustainability".