Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+1,30%), seduta effervescente per Banca Sistema

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

FTSE MIB

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Ftse MidCap

Credem

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banca Sistema

(Teleborsa) - L'termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 8.670,8 in guadagno dell'1,30%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 89, dopo aver avviato la seduta a 87.Tra i titoli del, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,11%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,39%.Tra le azioni del, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,49%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,63%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,32%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,17%.