Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia è in territorio positivo (+0,91%)

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Prysmian

Leonardo

Interpump

mid-cap

Biesse

Danieli

Ftse SmallCap

Tesmec

Seri Industrial

Borgosesia

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 37.404, in crescita di 340,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 995, dopo aver avviato la seduta a 985.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,38% sui valori precedenti.Buona performance per, che cresce del 2,46%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,77%.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,78% sui valori precedenti.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,02%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,25%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,62%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,22%.