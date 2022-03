Mercati europei prudenti con petrolio in rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -anche oggi, insieme alle altre Borse di Eurolandia, dopo che la vigilia sono scivolate ai minimi dalla scorsa estate. Ancora chiusa, per il terzo giorno consecutivo, la Borsa russa . Volano intanto le materie prime con i prezzi del Brent che aggiornano i massimi dal 2013 oltre i 111 dollari e ilin rialzo del 7% oltre i 131 euro.Nel frattempo, gli investitori guardano ai nuovi negoziati odierni tra Russia e Ucraina per arrivare a un cessate il fuoco, anche se non ci sono ancora certezze sull'eventuale incontro. Gli operatori di borsa attendono anche il, previsto nel pomeriggio.Sul mercato valutario, Lieve calo dell', che scende a quota 1,106. Lieve calo dell', che scende a 1.937 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 6,47%.Avanza di poco lo, che si porta a +152 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,48%.scende dello 0,87%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,65%; piccola perdita per, che scambia con un -0,66%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,90% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 26.362 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,23% sulla scia del continuo rincaro dei prezzi del greggio Effervescente, con un progresso del 2,97%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,55%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.Calo deciso per, che segna un -3,33%.Crolla, con una flessione del 3,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,96%.del FTSE MidCap,(+2,99%),(+2,24%),(+1,73%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,36%.In perdita, che scende del 3,13%.