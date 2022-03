OPA SITI, risultati definitivi. Raggiunto 93%, verso delisting

SITI

(Teleborsa) - Barbieri & Tarozzi Holding ha diffuso ivolontaria totalitaria promossa su, produttore di impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale quotato su Euronext Growth Milan. L'OPA della holding, che possedeva già il 74,68% del capitale, è iniziata il 7 febbraio e si è conclusa il 25 febbraio. Sulla base dei risultati definitivi comunicati da(in qualità di intermediario incaricato), risultano portate in adesione 2.295.097 azioni, rappresentative di circa il 72,39% del totale delle azioni oggetto dell'offerta e di circa il 18,31% del capitale.Tenuto conto che alla data del documento di offerta Barbieri & Tarozzi Holding deteneva 9.359.100 azioni, rappresentative del 74,68% del capitale, mentre le persone che agiscono di concerto detenevano 1.800 azioni, rappresentative dello 0,014% del capitale,. Nel corso del periodo di adesione l'offerente e le persone che agiscono di concerto non hanno effettuato acquisti al di fuori dell'offerta.Alla data di pagamento, il 4 marzo 2022, l'offerente pagherà a ciascun aderente il. Le. In considerazione dell’avveramento della condizione soglia (90%), il periodo di adesione sarà ora riaperto per 5 giorni di borsa aperta: per le sedute del 7 marzo 2022, 8 marzo 2022, 9 marzo 2022, 10 marzo 2022 e 11 marzo 2022.Alla data di pagamento risulterannodelle azioni ordinarie di SITI da Euronext Growth Milan. Pertanto, il delisting potrà operare senza necessità di preventivo assenso degli azionisti diversi dall'offerente e avrà effetto dalla. Salvo diverse esigenze, tale data coinciderà con il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento all'esito della riapertura dei termini.