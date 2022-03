Petrolio, i prezzi snobbano la mossa di USA e AIE: il rally non si ferma

(Teleborsa) - I paesi industrializzati dell(AIE) e gli USA hanno deciso per un rilascio coordinato di. Metà di questo ammontare proverrà dagli Stati Uniti.La decisione è stata presa per allentare le tensioni sul mercato petrolifero, dovute all' invasione russa dell'Ucraina , che rischiano di far impennare ulteriormente le quotazioni del greggio."I membri dell'AIE si sono anche accordati a monitorare i mercati e considerare ulteriore" rilascio di riserve "se necessario" - afferma la-. "Siamo pronti a usare ogni strumento disponibile per limitare le distruzioni alle forniture di energia globale in seguito alle azioni di Putin. Continueremo i nostri sforzi per accelerare la diversificazione delle forniture energetiche dalla Russia".La decisione tuttavia non sembra avere ancora alcun effetto sulle. Ilbalza sopra ie raggiunge un massimo di 111,63 dollari. Forte rialzo anche delche guadagna più di 6 punti percentuali arrivando a toccare il top di 110,06 dollari al barile.