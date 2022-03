Piaggio raddoppia l'utile nel 2021, ricavi +27%

Piaggio

(Teleborsa) - Il gruppochiude il 2021 con, in aumento del 27% rispetto al 2020 e del 9,7% rispetto al 2019. L'utile netto è di 60,1 milioni, quasi raddoppiato rispetto ai 31,3 milioni di fine 2020 (+28,7% rispetto al 2019).Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti di distribuire un saldo suldi 6,5 centesimi di euro per azione, in aggiunta all'acconto di 8,5 centesimi pagato lo scorso settembre, per un dividendo totale dell'esercizio 2021 di 15 centesimi.Tornano ai conti, ilsi è attestato a 462,5 milioni (+24,2%), l' Ebitda a 240,6 milioni, in crescita del 29,3% sul 2020 e del 5,6% sul 2019. L'si porta a 112,6 milioni (+58,9%).A fine 2021,(380,3 milioni) è stato ridotto di 43,3 milioni rispetto al 2020 e di 49,4 milioni rispetto al 2019."I risultati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo Piaggio evidenziano undi rispondere in maniera efficace alle sfide poste dal contesto - ha dichiarato-. I ricavi netti sono cresciuti del 27% rispetto al 2020 e del 9,7% rispetto al 2019, mentre l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 è stato ridotto di circa 43,3 milioni di euro rispetto al 2020 e per circa 49,4 milioni rispetto al 2019".