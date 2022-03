Premio AIFIn “Financial Innovation – Italian Awards 2021”: UniCredit è Istituzione finanziaria innovativa 2021

UniCredit

(Teleborsa) -per l’Osservatorio “Innovazione Finanziaria”, promosso da, il principale think tank italiano indipendente che sviluppa la cultura dell'innovazione nel settore bancario e da– Financial Marketing & Research, che dal 2006 rileva i principali trend sull’innovazione finanziaria e i casi di innovazione più interessanti. È la sesta volta che la banca si aggiudica il prestigioso riconoscimento a conferma del fatto che l’approccio innovativo, digitale e sostenibile è parte del DNA del Gruppo.La consegna dei premi si è svolta in modo virtuale, durante il Convegno Financial Innovation Day che si è tenuto on-line il 1° marzo, sulla piattaforma Gotowebinar. “Sono estremamente orgoglioso di questi risultati, ottenuti grazie all’impegno di tutti i colleghi che voglio ringraziare – afferma, Responsabile di UniCredit Italia. Riteniamo che l'innovazione sia una leva di sviluppo indispensabile per far crescere l'economia del territorio e come UniCredit intendiamo offrire prodotti e servizi sempre più conformi ai bisogni che la nostra clientela ci richiede”.La definizione dei progetti vincenti, da parte dell’osservatorio, è molto rigorosa e articolata: per ognisono selezionati dai rappresentanti degli enti organizzatori che stabiliscono i progetti finalisti, i quali vengono successivamente sottoposti all’attenzione del referente di categoria del Comitato Scientifico, composto da docenti universitari, il quale determina in completa indipendenza e autonomia la classifica finale.