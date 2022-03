Seduta cauta a New York. Corre il petrolio

Dow Jones

(Teleborsa) -, nonostante la mancanza di chiarezza per l'evoluzione della situazione in Ucraina. Notizie positive giungono dal, dove a febbraio gli occupati sono aumentati più delle attese. I posti di lavoro privati sono infatti cresciuti di 475.000 unità il mese scorso, secondo il rapporto di ADP., presidente della Federal Reserve, ha intanto detto che le implicazioni per l'economia statunitense del conflitto in Ucraina sono molto incerte, ma il percorso di aumento dei tassi è confermato (con il primo rialzo nella riunione di marzo). L', come atteso, ha deciso di mantenere i piani per un modesto incremento della produzione ad aprile, nonostante l'impennata dei prezzi del greggio. Intanto, continua a correre il petrolio.Nonostante sia ancora difficile fare previsioni macroeconomiche e per i mercati finanziari, gli analisti vedono gli Stati Uniti meno danneggiati dell'Europa dalla guerra. "La situazione è fluida, ma le nostre valutazioni iniziali comportano ampi impatti sulle economie locali e un, con i rischi del prezzo delle materie prime che costituiscono una parte fondamentale del probabile meccanismo di trasmissione", hanno scritto gli analisti di Goldman Sachs in una nota. "Al momento prevediamo che i rischi per la crescita saranno maggiori nelle economie vicine e vediamo più ribassi a breve termine per la crescita dell'area euro che per gli Stati Uniti - hanno aggiunto - La nostra attuale aspettativa è che, ma aumenti il rischio di un'uscita ritardata dalla BCE"., con il, che avanza a 33.493 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.328 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,14%); guadagni frazionali per l'(+0,34%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,12%),(+1,27%) e(+0,86%).del Dow Jones,(+2,00%),(+1,75%),(+1,60%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,13%.(+7,98%),(+2,25%),(+2,03%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,75%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 378K unità; preced. 509K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,75 Mln barili; preced. 4,52 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 19,06K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 6,7%; preced. -5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 232K unità).