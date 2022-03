Si muove in territorio negativo l'indice delle società High Tech italiane (-0,70%), scambi negativi per It Way

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

small-cap

It Way

Txt E-Solutions

Sabaf

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 141.754,9, in calo dello 0,70%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 800, dopo aver avviato le contrattazioni a 784.Tra i titoli del, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dell'1,41%.Tra ledi Milano, si muove verso il basso, con una flessione del 2,31%.Tentenna, che cede lo 0,81%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.