Vantea Smart, informativa sullo share buy-back

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli azionisti il 26 aprile 2021 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 18 maggio 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea), tra il 21 e il 25 febbraio 2022 inclusi,ad un prezzo medio unitario ponderato di circa 6,48 euro per azione e per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni la società di information technology attiva nell’ambito della Cybersecurity possiede, al 25 febbraio, un totale di 63.000 azioni proprie, pari allo 0,504% del capitale sociale.In Borsa, oggi, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,28%.