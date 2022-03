BCE conferma prudenza: priorità a graduale normalizzazione politica

(Teleborsa) - La BCE si era mostrata titubante sull'eventualea inizio febbraio, prima che scoppiasse il conflitto in Ucraina, che rischia ora di condizionare il processo di normalizzazione atteso. E' quanto emerso dai verbali dell'ultimo incontro politica monetaria delI quell'occasione i banchieri avevano rilevato che laed i rischi per le prospettive di crescita sono rimasti sostanzialmente bilanciati nel medio termine.Sul fronte, però, glia causa dell'aumento dei costi energetici. guardando più avanti, è emerso che gli aumenti dei costi dell'energia e di altri costi di produzione non si sono ancora trasferiti completamente sui prezzi al consumo che l'effetto si sarebbe poi mostrato solo nel 2023. Irestano, in particolare nel breve termine.I banchieri si sono quindi domandati se glidi inflazione potessero ancora essere descritti come "moderati" e "transitori". Tali deviazioni persistenti hanno infatti aumentato il rischio che l'inflazione potesse radicarsi nelle aspettative.Per quanto riguarda le aspettative di inflazione, i membri hanno preso atto che che leerano benSi è anche ribadito che, in tempi molto incerti, si dovrebbe prestare maggiore attenzione alle aspettative di imprese e famiglie per valutare se l'elevata inflazione effettiva comporti un rischio di disancoraggio.Nel complesso, vi è stato unsul fatto che sarebbedella politica monetaria sia in termini di strumenti che di tempistiche. Unè stato dunque ritenuto cruciale per affrontare un periodo di incertezze geopolitiche.Il prossimo direttivo si terrà il 10 marzo.