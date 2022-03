Borse europee in rosso si guarda a nuovo round negoziati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il nervosismo che domina sul sentiment degli investitori che guardano al nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 112,1 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +159 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,64%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,84%,scende dello 0,74%;è stabile, riportando un moderato -0,12%. A Piazza Affari, ilè in calo (-0,86%) e si attesta su 24.325 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 26.557 punti.di Milano, troviamo(+2,59%),(+1,49%),(+1,25%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,29%.Scende, con un ribasso del 3,34%.Crolla, con una flessione del 2,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,69%.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+1,12%),(+1,10%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,92%.In perdita, che scende del 2,82%.