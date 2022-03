Borse europee prudenti. Petrolio e gas in rally

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Azimut

CNH Industrial

Recordati

Telecom Italia

Banco BPM

Enel

BPER

Piaggio

Brunello Cucinelli

Zignago Vetro

Tamburi

B.F

Fincantieri

Alerion Clean Power

Technogym

(Teleborsa) -con il nervosismo che domina sul sentiment degli investitori che guardano al nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina . Per controSul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 4,11%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +155 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,58%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,71%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,40%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.540 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.791 punti.di Milano, troviamo(+2,93%),(+2,04%),(+2,04%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,62% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti 2021 e sul piano industriale al 2024 Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,16%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Tra i(+3,45%),(+2,25%),(+1,79%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%.