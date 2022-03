Brembo, utile 2021 sale a 215,5 milioni. Impatto da conflitto è "circoscritto"

Brembo

(Teleborsa) -, azienda italiana leader nella produzione di impianti frenanti e quotata a Piazza Affari, ha chiuso il 2021 conpari a 2.777,6 milioni di euro, in crescita del 25,8% rispetto all'anno precedente (+26,2% a parità di cambi) e del 7,2% rispetto al 2019. Il perimetro di consolidamento è variato a seguito dell'acquisizione della società danesecon effetto 1° gennaio 2021 e del gruppo spagnolocon effetto 1° novembre 2021; a parità di perimetro l'incremento sarebbe del 24,5%. A livello geografico, tutti i mercati sono stati in aumento, con le vendite in Italia cresciute del 31,1%.Il margine operativo lordo () del 2021 ammonta a 502,7 milioni di euro (18,1% dei ricavi), e si confronta con 388,7 milioni del 2020 (17,6% dei ricavi). Il periodo si chiude con undi 215,5 milioni di euro, in aumento del 57,9% rispetto all'anno precedente. Glinetti sono stati pari a 236,2 milioni di euro. L'al 31 dicembre 2021 è pari a 411,8 milioni di euro, in calo di 71,5 milioni rispetto al 30 settembre 2021 (483,3 milioni) e in aumento di 27,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2020."L'azienda ha generatoe ha preservato la propria profittabilità, sebbene il contesto di mercato sia stato influenzato dal forte impatto negativo dell'inflazione delle materie prime e della carenza dei semiconduttori", ha commentato il presidente esecutivo. "Nonostante la complessità dello scenario di mercato e le tensioni geopolitiche, guardiamo al nuovo anno forti di un percorso strategico solido, tracciato nella direzione della continua innovazione delle nostre soluzioni, nel solco della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile", ha aggiunto. Il CdA ha proposto undi 0,27 euro per azione.Con riferimento all'outlook 2022, Brembo sottolinea che i primi mesi del 2022 si sono aperti positivamente per quanto riguarda i volumi e la saturazione della capacità produttiva. "Osserviamo con estrema attenzione- si legge in una nota -, non avendo una presenza produttiva in quell'area ed essendo limitata l'esposizione ai clienti della regione, mentre resta forte il presidio sugli approvvigionamenti delle materie prime e sui costi di produzione".