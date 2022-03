Caro carburanti senza fine, associazioni: urgente intervento governo

(Teleborsa) -, spinti dal rally delle(con l'OPEC+ che non ha aumentato la produzione) e dalle preoccupazioni sul, che potrebbe portare a ulteriori interruzioni delle forniture a livello globale. Quanto al servito, per lail prezzo medio in Italia è a 2,024 euro/litro (ieri 2,015) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi tra 1,965 e 2,111 euro/litro (no logo 1,927). La media delservito aumenta a 1,904 euro/litro (ieri 1,895) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi tra 1,844 e 1,974 euro/litro (no logo 1,809). Anche i prezzi delcrescono e vanno da 0,828 a 0,857 euro/litro (no logo 0,823), secondo quanto riporta Quotidiano Energia.Prezzi alla pompa che - avverte, anche per effetto di possibili riduzioni delle forniture di carburanti sulla rete, come denunciato dalle associazioni di categoria. "Sono in arrivo pesanti aumenti anche per pasta, pane, farine, cereali, biscotti, e dolciumi, con i prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti che potrebbero subire nel breve termine rincari tra il 15% e il 30%", afferma il presidente"Di fronte a tale situazione estremamente critica che potrebbe affossare i consumi, impoverire le famiglie e bloccare l'economia nazionale, chiediamo al governo di proclamare lo stato di emergenza prezzi, fissando prezzi amministrati per i beni di prima necessità,e contrastando speculazioni sui listini", conclude Truzzi.Secondo, presidente dell', si tratta di "un'". "Se si considera che gli aumenti che ci sono stati fino a oggi, nonostante la nota questione della doppia velocità, non possono certo essere dovuti alla guerra in Ucraina ma all'atteggiamento incosciente dei paesi OPEC+ che, dopo aver ridotto durante la pandemia la produzione di 10 milioni di barili al giorno, ora che c'è una ripresa economia mondiale stanno salendo solo di 400 mila barili, è chiaro che la guerra in corso non potrà che peggiorare, in futuro, la situazione", spiega Dona."Ecco perché, anche per raffreddare l'inflazione che continua a decollare e che è più che quadruplicata da giugno a febbraio proprio per colpa dei beni energetici, ossia luce gas e benzina, senza i quali non sarebbe a +5,7% ma solo a +2,1%, 2,7 volte meno", aggiunge.