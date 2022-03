Cina, Caixin: terziario in calo a febbraio

(Teleborsa) - L, mostra un rallentamento, nel mese di febbraio, a 50,2 punti rispetto ai 51,4 di gennaio. L'indicatore resta per un soffio ancora in fase di espansione, in quanto superiore ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra).Il dato è anche inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un indice in calo fino a quota 50,9., una media ponderata del PMI dei servizi e della produzione manifatturiera, è rimasto invariato rispetto al mese precedente a 50,1.