Coronavirus in Italia, mascherine al chiuso: cosa può cambiare da aprile

(Teleborsa) - Ancora in calo, laNelle ultime 24 ore si sono registrati oltreI decessi sonoche portano ail numero complessivo delle vittime da inizio pandemia. Questi i numeri del bollettino di oggi,Intanto,al chiuso a partire dalla seconda metà di aprile. Dopo la fine dello stato di emergenza il 31 marzo "la prima cosa da fare è togliere la distanza tra le persone, tornando a usufruire della capienza normale allo stadio o in ufficio e lasciando però la mascherina al chiuso". Quando si potrà togliere anche la mascherina al chiusoLo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1.Il rischio che l'emergenza sanitaria in Ucraina, paese con una bassa percentuale di vaccinati contro il Covid, possa scatenare una nuova variante del virus "c'è perché ci sono tutte le condizioni: un'alta circolazione del virus, una bassa copertura vaccinale (inferiore al 40%), condizioni socio-economiche disagiate, nessuna o bassa attenzione alle misure di protezione, condizioni climatiche di inverno pieno con maggiore possibilità di assembrarsi in luoghi chiusi". Così all'Adnkronos Salutedirettore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.