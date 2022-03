Debole Wall Street, titoli growth zavorrano il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -continua la seduta sui livelli della vigilia, con performance nettamente diverse a seconda dei settori. Izavorrano infatti il Nasdaq, anche a causa dei timori per unspinto dal rally delle commodity (causato a sua volta dal conflitto in Ucraina). Variazione pari a +0,07% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.380 punti, sui livelli della vigilia. Negativo invece il(-0,78%); sui livelli della vigilia l'(-0,13%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,75%),(+0,78%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,29%) e(-0,59%).del Dow Jones,(+2,70%),(+1,86%),(+1,78%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,60%.scende dell'1,85%.Calo deciso per, che segna un -1,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%.Tra i(+6,27%),(+5,26%),(+3,33%) e(+3,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,67%.In apnea, che arretra del 9,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,79%.