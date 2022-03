Edison entra in Condeo, piattaforma cloud per condomini

Edison

(Teleborsa) -entra in Condeo, startup creata e co-finanziata da Startup Bakery, lo Startup Studio specializzato in soluzioni software cloud sostenibili a forte trazione di intelligenza artificiale.Condeo propone una piattaforma cloud rivolta ad amministratori, condòmini e fornitori, per semplificare la comunicazione e il coordinamento della vita condominiale, agevolando un più rapido svolgimento sia delle attività ordinarie che straordinarie e favorendo la trasparenza nella gestione.“In un contesto in rapida evoluzione come quello odierno, è fondamentale individuare le startup più innovative per esplorare con efficacia e rapidità nuove soluzioni di valore per il business e porre le migliori tecnologie al servizio dell’energia, della sostenibilità ambientale e dei clienti” - dichiara. “Attraverso operazioni come questa,, operanti in business strategici per il Gruppo”.“Siamo estremamente felici che Edison sia stata tra le prime grandi corporate italiane a investire in una startup creata in uno Startup Studio e ache mira sia alla sostenibilità che alla riduzione del rischio d'impresa", aggiunge