Eventi e scadenze del 3 marzo 2022

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaConsiglio dell'UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" - ministri dell'Interno dell'UE discuteranno della situazione nello spazio Schengen e della sua governance politica. Terranno inoltre un dibattito su una proposta di modifica del codice frontiere SchengenConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale del Consiglio "Affari generali"16.00 - Fed - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al SenatoIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festività- CDA: Approvazione del Bilancio consolidato e del Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione del Risultato 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Progetto di Bilancio di Esercizio, Bilancio Consolidato e Dichiarazione non Finanziaria 2021- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti16.00 -- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei Risultati 2021e aggiornamento del Piano industrialeImposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-02-2022.