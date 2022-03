Financial Innovation – Italian Awards: Cassa Centrale Banca premiata da AIFIn

(Teleborsa) - Prosegue lasotto il segno dell'che ottienenell'ambito dei, premi indetti annualmente daper promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.Premiatiaccomunati da una particolare attenzione nei confronti del benessere e della sicurezza delle persone di Capogruppo e del Gruppo nel corso del 2021 che "nascono dalla necessità di far fronte alle complessità riscontrate nell’affrontare il periodo pandemico in termini di".Nel dettaglio, con il ProgettoCassa Centrale si aggiudica ilnella categoriamentre il Progettovale il terzo posto nella- Con il Progetto ', Cassa Centrale ha deciso di proporre a tutti i dipendenti di Capogruppo e di Allitude. Nel 2021 ogni collaboratore, nel completo anonimato, ha potuto accedere tramite una piattaforma online in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, scegliendo in autonomia tra più di 40 psicologi e psicoterapeuti – ognuno con aree di specializzazione differenti – per ricevere un supporto consulenziale altamente professionale.“Abbiamo utilizzato strumenti digitali innovativi – ha commentato– per consentire ai nostri dipendenti un facile accesso alle piattaforme, garantendo confidenzialità nel pieno rispetto della privacy. Il vero e più profondo elemento di differenziazione rispetto al mercato sta nell’aver creato all’interno dell’ambiente lavorativo uno spazio per potersi prendere cura di sé, con un focus particolare sul benessere della persona, attraverso una metodologia slegata da mere logiche di business e di incremento della performance lavorativa”.- Con il Progetto,, rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo e con iniziative specifiche dedicate ai Clienti delle Banche affiliate, Cassa Centrale ha sviluppato un percorso dipensato per aumentare il grado di sicurezza informatica. È stata creata, in ottica di supporto continuo, anche una community dedicata ai Referenti di Sicurezza Informatica interni di tutte le Banche affiliate.“In termini di risultati – commenta– il progetto ha permesso di migliorare in modo misurabile la consapevolezza di tutti i colleghi delle Società, delle Banche del Gruppo e dei loro Clienti, in merito ai rischi cyber che nel continuo si evolvono, riuscendo a trasmettere le corrette premure “digitali” da attuare in tutte le operazioni quotidiane, valide sia nella sfera professionale che in quella privata. Siamo stati premiati anche per l’approccio innovativo, interattivo e creativo del nostro progetto, in discontinuità con la formazione “tradizionale”, che ha visto particolari riscontri di efficacia e gradimento”.