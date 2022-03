Francia e Spagna assegnano a Airbus Heicopters contratto per TigerMkIII

(Teleborsa) -, attraverso l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti,per lo sviluppo, la produzione e il supporto iniziale del programma di aggiornamento dell'La commessa prevede, con un'opzione per 25 aggiuntivi, ee c'è la possibilità che anche laal programmaIldi Tiger MkIII dovrebbe prendere il volo. Leper la Francia e nel 2030 per la Spagna. Sviluppo e modernizzazione del Tiger saranno realizzati nei siti di Airbus Helicopters di Albacete (Spagna), Donauwörth (Germania) e Marignane (Francia).Il programmaconsisterà in un, che ha dimostrato sul campo di essere discreto, molto agile ed estremamente resistente. Il Tiger MkIII manterrà questi vantaggio ed in più sarà completamente collegato all'interno deidel campo di battaglia. Sarà in grado di prendere il controllo dei droni e condividere dati tattici in tempo reale. Sarà anche dotato di una rinnovata gamma di armi (cannone, razzi guidati e nuovi missili), nonché di nuovi sensori. Il carico di lavoro dell'equipaggio sarà inoltre ridotto grazie alla nuova avionica che gli consentirà di concentrarsi sulla missione.Airbus Helicopters è pienamente coinvolta nel supporto della flotta Tiger in servizio. Nel 2019, è stato firmato un accordo trilaterale con OCCAR per migliorare la disponibilità di velivoli tedeschi, spagnoli e francesi. Questo contratto ha già consentito di incrementare il tasso di disponibilità dei Tiger dell'esercito francese. L'incremento dei tassi di disponibilità dovrebbe continuare nei prossimi mesi in Germania, Spagna e Francia.