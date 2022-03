Il lavoro del futuro? E' sempre più verde

Enel

(Teleborsa) - Parlare disignifica pensare, organizzare e costruire une con la sua salvaguardia, e che di quell’armonia faccia l’unico strumento possibile per ottenereche siano al contempo. Non un semplice sistema alternativo, dunque, ma un vero e proprio modus vivendi in cui la transizione energetica si ponga come vettore in grado di coniugare unacon l’, il rispetto dell’ambiente con la: ecco perché discutere oggi di sostenibilità vuol dire anche. E che gli scenari aperti dalla transizione energetica in tema di lavoro siano un argomento più che mai attuale, in grado di offrire già oggi, le aziende più lungimiranti se ne sono accorte ormai da tempo: con iniziative proprie, azioni di sensibilizzazione, o con accordi e partnership con produttori e operatori del settore.In quest’ultimo solco si pone la notizia diffusa nelle scorse settimane cheall’interno della propria centrale di Montalto di Castro, nel viterbese,, impresa del territorio che vi realizzerà una- i dispositivi che permettono ai pannelli fotovoltaici di orientarsi e seguire il sole nel corso della giornata. Nel suo più ampio percorso diall’insegna della transizione energetica, Enel offre spazi anche a progetti gestiti da imprenditori esterni che siano in linea con le necessità della transizione energetica e dei territori, favorendo così occasioni di sviluppo: perché con la fabbrica Tracker Sun Hunter, collocata in un’area di 30 mila metri quadri non più utilizzata per le attività energetiche, Comal intendeal massimo della produzione.Quello di Montalto di Castro è solo un esempio recente delle iofferte dalla transizione energetica, in un contesto dove l’accezione disi arricchisce ogni giorno di nuove sfumature, proporzionalmente alla sempre più evidente trasversalità delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Nel 2015 gli statunitensi che cercavano lavoro si trovavano davanti cinque offerte legate al mondo dei combustibili fossili contro una da quello delle rinnovabili, proporzione che nel 2020 è scesa a 2:1. Trend simile quello del nostro Paese, che aha raggiunto e, con particolare incremento degli inserimenti legati alla sostenibilità: ben il 37,5% dei contratti attivati nel corso dell’anno. Installatori di pannelli fotovoltaici, ingegneri chimici ed elettrici, ma anche architetti, esperti agronomi, giuristi ambientali, climatologi ed esperti di comunicazione. I rapidi progressi tecnologici fanno deldal punto di vista dell’innovazione; è dunque sempre più richiesta, soprattutto in alcuni segmenti produttivi, unaapprofondita che consenta di maneggiare a dovere gli strumenti d’avanguardia offerti dall’intelligenza artificiale: sia in chiave di manutenzione predittiva e identificazione dell’esatta localizzazione dei malfunzionamenti (grazie alla programmazione di droni e robot specializzati) che dal punto di vista del problem solving a distanza (con strumenti gestionali di comunicazione come gli smart glasses, in grado di connettere i tecnici con specialisti dall’altra parte del mondo).Ma l’elemento tecnologico, seppur fondamentale, non è l’unica componente dei green jobs. La pianificazione accorta degli interventi, la necessità di conciliarli con il minimo impatto paesaggistico, l’aggiornamento continuo del quadro normativo e l’importanza di comunicare adeguatamente contenuto e dettagli delle operazioni sono competenze importanti tanto quanto quelle più spiccatamente scientifiche, e sono solo alcune tra le. Professioni diverse ma tutte legate dal filo rosso della conoscenza digitale, il cui apporto si è dimostrato a maggior ragione indispensabile durante gli oltre due anni di pandemia: dal punto di vista più strettamente operativo, grazie ad esempio alle control room che hanno consentito di bilanciare da remoto i flussi di energia tra domanda della rete e la disponibilità della fornitura da fonti rinnovabili, ma anche in chiave di salute e sicurezza dei lavoratori, con la riprogettazione delle turnazioni e modalità sempre più efficienti di s. Un orizzonte, quello dei green jobs, in cui la consapevolezza ambientale e la competenza digitale sono le chiavi di accesso a un mercato del lavoro in continua evoluzione, e lo strumento migliore per vivere da protagonisti le sfide della transizione energetica.