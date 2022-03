In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

materiali

energia

Caterpillar

Intel

DOW

Travelers Company

Micron Technology

Ross Stores

Lululemon Athletica

Cadence Design Systems

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Charter Communications

Docusign

Seagen

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,79%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 4.387 punti.Effervescente il(+1,7%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell'(+1,64%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,55%),(+2,24%) e(+2,22%).del Dow Jones,(+5,36%),(+4,38%),(+3,61%) e(+3,50%).Tra idel Nasdaq 100,(+8,16%),(+6,09%),(+4,72%) e(+4,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,34%.Sensibili perdite per, in calo del 3,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 19,06K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 6,7%; preced. -5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 232K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 9,3%)15:45: PMI servizi (preced. 51,2 punti)15:45: PMI composito (preced. 51,1 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 61 punti; preced. 59,9 punti).