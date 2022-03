Inwit estende al 2027 finanziamento da 500 milioni

Inwit

(Teleborsa) -ha sottoscritto l’accordo che modifica la sua linea di credito revolving da 500 milioni di euro, parte dell’operazione di finanziamento a supporto della fusione con, l’estensione della scadenza del finanziamento di 2 anni,con conseguente miglioramento nella flessibilità finanziaria della società, migliori condizioni contrattuali e l’inserimento di indicatori di sostenibilità.Dopo aver iniziato il suo percorso di sostenibilità, lo scorso anno Inwit ha sottoscritto il primo, legato a specifici indicatori di sostenibilità. Un approccio che Inwit ha proseguito anche nell’attività di finanza attraverso l’introduzione di obiettivi chiave della strategia ESG nella linea di credito revolving. Tre i KPI individuati del Piano di Sostenibilità: la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della parità di genere e la riduzione del digital divide.A tali indicatori sono assegnati specifici target annuali a cui corrisponde un meccanismo di step up/down sul costo del finanziamento.A coordinare questo percorso, BBVA e Mediobanca in qualità di Global & Sustainability Coordinators che insieme a Banco BPM, BofA Securities, BNP Paribas e BNL, Credit Agricole Group, HSBC, Intesa Sanpaolo, SMBC ed UniCredit, si confermano lender del pool del finanziamento., in coerenza con il nostro Piano di Sostenibilità, pienamente integrato nella nostra strategia industriale - ha dichiarato. La finanza guarda sempre più ai criteri ESG come garanzia della capacità delle aziende di creare valore nel lungo periodo, e l’accordo appena firmato dimostra ancora una volta la validità del nostro percorso”.