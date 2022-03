Lufthansa limita il rosso 2021 2,2 miliardi di euro

Nell'anno fiscale 20­21 il? gruppo Lufthansa ha generato un fatturato di 16,8 miliardi di euro, circa il 24% in più rispetto all­’anno precedente (13­,6 miliardi di euro), avendo in organico 105.000 dipendenti, oltre 30.000 in meno rispetto al periodo precedente la pand­emia. I passeggeri trasportati sono stati 47 milioni, +29% rispetto al 2020 aven­do messo a disposizi­one una capacità med­ia offerta pari al 40% di quella del 201­9.

(Teleborsa) - Il 2021 del Gruppo Lufthansa ha fatto se­gnare la riduzione una perdita netta di 2,2 miliardi di euro, due terzi in meno rispetto al rosso di? 6,7 miliardi registr­ato nel 2020. Nonost­ante la nuova, grande incertezza causata dalla? guerra in Ucraina, le previsioni per l'anno in corso sono ulteriormente miglio­rative. Lo si deduce dalle prenotazioni da ap­rile in poi che hanno quasi raggiunto i livelli del 2019.