LUKoil, big russa del petrolio chiede fine conflitto in Ucraina

LUKoil

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, la più grande società petrolifera russa, haa, diventando la prima grande compagnia nazionale ad opporsi all'invasione del paese da parte di Mosca. "Sosteniamo una rapida fine del conflitto armato e sosteniamo pienamente la sua risoluzione attraverso un", si legge in una nota, dove si dice anche preoccupata per "i tragici eventi in Ucraina".Il titolo Lukoil è statosu decisione dello stesso London Stock Exchange, che ha fermato le contrattazioni su un grande numero di società russe. Le azioni della compagnia petrolifera russa avevano, con i cali maggiori che si sono concentrati negli scorsi giorni.