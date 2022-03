Madrid: risultato negativo per Telefonica

azienda di telefonia spagnola

Ibex 35

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

indice azionario della Borsa di Madrid

Telefonica

(Teleborsa) - Retrocede l', con un ribasso del 2,67%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,01%, rispetto a -3,27% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,281 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,143. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,419.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)