Modesto recupero per il comparto tecnologico a Milano (+0,64%)

(Teleborsa) - Andamento moderato per l', che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'che viaggia sottotono.Ilha aperto a 145.310,4, in recupero dello 0,64% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,48% a 795.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,76%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 6,28%.