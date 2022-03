Nice Footwear, nessuna ripercussione da conflitto in Ucraina

Nice Footwear

(Teleborsa) -, gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, non è esposta al conflitto in Ucraina. "In relazione alla rapida escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, la società sottolinea che allo statodi alcuna sorta poiché il", ha affermato in una nota l'amministratore delegato Bruno Conterno.Il gruppo ha sottoscritto nella giornata odierna un, costituita da un ufficio progettazione e un ufficio open space, con la società Nice Company Srl. Attraverso l’operazione (che si configura come operazioni tra parti correlate, potrà usufruire di un immobile maggiormente funzionale sia nell'ottica di massimizzare il programma di integrazione con la società acquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, sia sotto l'aspetto del, disponendo di un impianto fotovoltaico in linea con la politica green dell’azienda. Inoltre, l'accordo permetterà di beneficiare del patrimonio immateriale costituito dallae dell'occhialeria di marchio luxury nonché della vicinanza ad altri operatori di settore con conseguenti possibili sinergie.