Nusco, portafoglio ordini sale a 10,1 milioni di euro

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha comunicato che ilnei mesi di gennaio e febbraio 2022 è pari a 5,4 milioni di euro, in crescita del 42% rispetto allo stesso periodo del 2021, in cui il valore dei contratti sottoscritti risultava pari a 3,8 milioni di euro. Il valore complessivo delalla data del 28 febbraio 2022 si attesta quindi a 10,1 milioni di euro, registrando una crescita del 98% rispetto ai 5,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2021."Grazie all'impegno costante dei nostri punti vendita e, in particolare, della rete franchising,come gennaio e febbraio, hanno evidenziato un trend di crescita costante in merito ai contratti sottoscritti - ha commentato l'- Tale scenario conferma il periodo favorevole che stiamo vivendo".