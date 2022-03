"Più Passi che Giga", HO. MOBILE rilancia l'iniziativa per il consumo responsabile

(Teleborsa) -torna da oggi conl'iniziativa che supporta i clienti a camminare all'aria aperta e a "consumare responsabilmente" i propri Giga. Il programma – spiega Ho.Mobile in una nota – permette ai clienti di sfidare il proprio consumo di Giga a colpi di passi: sarà infatti necessario fare più "GigaPassi" (1 GigaPasso = 10mila Passi) rispetto ai Giga consumati in un mese. Al termine della sfida di marzo sarà possibile riscattare unla prima app di fitness online.I clienti potranno monitorare i propri progressi mensili nell'apposita sezione dell'app di ho.Mobile e sul sito saranno disponibili diverse tipologie di percorsi e suggerimenti per attività da praticare all'aperto con l'arrivo della bella stagione. Inoltre, con ilil consumo di Giga per le principali attività digitali quotidiane viene tradotto in distanze da percorrere.Anche quest'anno,L'iniziativa è in collaborazione conla prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fa parte. Ad oggi la foresta di ho.Mobile è formata da ben 2.100 alberi tra Italia, Africa e Centro America. Con il programma "più passi che Giga" verrà