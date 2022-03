REVO avvia programma di acquisto azioni proprie

REVO

(Teleborsa) -ha comunicato che, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 3 maggio 2021,a partire dal 3 marzo 2022, per le finalità e nel rispetto dei termini previsti in detta Delibera, un, preordinato al sostegno della liquidità del titolo.Le azioni rinvenienti dall’attuazione di tale programma potranno essere utilizzate dalla Società anche a servizio di eventuali operazioni di crescita esterna da realizzarsi attraverso scambio di azioni e di piani d’incentivazione riservati alla popolazione aziendale.L'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ha una, decorrenti dalla data della Delibera e le operazioni di acquisto potranno essere eseguite in una o più volte, nel rispetto dei limiti di legge e di regolamento pro-tempore vigenti.Il potenzialediper l'esecuzione del Programma è fissato in. Per l’attuazione del Programma, REVO ha conferito specifico incarico, quale intermediario specializzato, a Equita SIM, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza nel rispetto della Delibera e della normativa applicabile.Al 3 marzo 2022, REVO non detiene azioni proprie in portafoglio, così come nessuna delle società controllate dalla stessa.Intanto, a Piazza Affari, scivolache si posiziona a 8,88 euro, con una discesa dell'1,33%.