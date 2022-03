Russia rimossa da indici MSCI, FTSE Russell e Stoxx. Paese "non investibile"

MSCI

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - FTSE Russell, Stoxx e, tre dei principali operatori finanziari globali per la costruzione di indici di borsa, hanno annunciato la. FTSE Russell (parte del) ha affermato che la decisione sarà effettiva dal 7 marzo, MSCI ha affermato che la sua decisione sarà attuata in un unico passaggio su tutti gli indici MSCI a partire dalla chiusura del 9 marzo, mentre Stoxx cancellerà oltre 60 componenti alla chiusura del 18 marzo.MSCI ha detto di aver ricevuto feedback da un gran numero di partecipanti al mercato globale (inclusi proprietari di asset, gestori patrimoniali, broker e borse) in questi giorni e la stragrande maggioranza di essi "ha confermato che".ha affermato di stare conducendo "una consultazione con i partecipanti al mercato sulla potenziale rimozione di titoli quotati e/o domiciliati in Russia", compresi quelli che operano su borse estere. Nel frattempo, la negoziazione di 28 depositary receipts di società russe è stata sospesa sul, ha affermato oggi l'amministratore delegato del gruppo David Schwimmer.