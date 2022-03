Signorini (Bankitalia): rischio sopravvalutazioni prodotti ESG, manca trasparenza

(Teleborsa) - L'aumento della consapevolezza degli investitori sull'impatto dei cambiamenti climatici e la crescente domanda di prodotti che rispettino i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) "sta favorendo la. Nel 2021 la raccolta dei fondi comuni gestiti da intermediari italiani orientata verso comparti che promuovono investimenti ESG è stata pari a 34 miliardi; il patrimonio di questi fondi ha raggiunto i 158 miliardi, quasi un quarto del patrimonio complessivo". Lo ha detto, in un evento dell'Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM)."In assenza di una sufficiente offerta di progetti finanziabili, l'incremento della domanda da parte degli investitoridelle attività - ha però messo in guardia Signorini - Inoltre, in assenza di adeguati criteri di trasparenza per gli emittenti, al rischio di mercato si affianca un, ovvero la circostanza per cui gli intermediari finanziano attività le cui caratteristiche di sostenibilità sono solo apparenti".Il DG di Bankitalia ha sottolineato che la. "I dati necessari a questo scopo sono molti e variegati - ha spiegato - Per esempio, per valutare il rischio di transizione è necessario disporre di informazioni sulle emissioni di gas serra legate alle attività economiche che siano sufficientemente dettagliate, aggiornate e confrontabili tra paesi. Con riferimento al rischio fisico, occorrono informazioni sull'esposizione a catastrofi naturali dotate di un'adeguata granularità territoriale, e possibilmente tali da tener conto della possibile evoluzione del cambiamento climatico e dei relativi effetti geograficamente differenziati. Per condurre analisi di scenario e prove di stress occorrono dati robusti e dettagliati sull'esposizione degli intermediari ai diversi rischi climatici, nonché"."Le, e per colmare questa lacuna sono necessari il coordinamento e la cooperazione tra le autorità a livello internazionale", ha avvertito Signorini, sottolineando che "la disponibilità di informazioni quantitative affidabili è una condizione sine qua non per orientare le decisioni".