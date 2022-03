Studio Sogeea, crescono gli alberghi all'asta: +9% in sei mesi, +18% in diciotto mesi

(Teleborsa) - Secondo quanto emerge dal rapporto semestrale sulle aste immobiliari del Centro Studi Sogeea il numero delle strutture turistico-ricettive all’asta in Italia è aumentato del 9% in sei mesi e del 22% in diciotto mesi: le procedure in corso che riguardano alberghi, bed & breakfast, motel, villaggi e simili oggi sono 158, a fronte delle 145 rilevate all’inizio di Luglio 2021. L’aumento evidenziato nell’anno precedente, quindi, è stato confermato. La tendenza ha proseguito la sua marcia trainata soprattutto dal Centro e nelle isole, più contenuta nel Nord e al sud.Il 55% degli immobili oggetto dell’analisi è localizzata in 3 regioni del centro e nelle Isole. La regione italiana con più strutture all’asta è lacon 20 alberghi, in Sicilia 19, la Toscana 18, la Campania 17 e il Lazio 18.«Come accade nel comparto residenziale - spiega il Prof., presidente di Sogeea e direttore del Centro studi - anche in questo caso a pagare dazio sono soprattutto le realtà imprenditoriali di dimensioni contenute: il 55% dei complessi turistico ricettivi finiti all’asta ha un prezzo inferiore al milione di euro, una quota del mercato assolutamente in linea con quella rilevata nello studio di luglio 2021.”