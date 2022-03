TIM, assemblea il 7 aprile su bilancio e nomina Labriola

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha convocato l’Assemblea degli azionisti ordinari per il giorno 7 aprile 2022 (unica convocazione). Anche quest’anno - spiega una nota - l’Assemblea si svolgerà nel rispetto della disciplina volta a mitigare il rischio di contagio e l’intervento dei soci sarà consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società. Il voto potrà essere esercitato in proprio, prima dell’Assemblea, per corrispondenza o in via elettronica.L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sulal 31 dicembre 2021, sulla copertura della perdita d’esercizio mediante utilizzo di utili portati a nuovo e prelievo da riserve; sullaper la durata residua del mandato consiliare, ovvero fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.Ai soci sarà proposta inoltre l’approvazione di un, rivolto a una parte del management del Gruppo, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il CEO.