TIM, Labriola negozia con Ardian cessione quota Inwit

TIM

Inwit

(Teleborsa) -ha ricevuto da un consorzio di investitori istituzionali guidato da, un’offerta vincolante per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3 (“Holding”), che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane (“”).L'operazione proposta - si legge in una nota - è strutturata in modo da non far sorgere alcun obbligo di Offerta pubblica di acquisto ( OPA ) ed è soggetta ad una serie di condizioni sospensive.Il Consiglio di Amministrazione di TIM - conclude la nota - "valutando positivamente l’offerta, ha dato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, di negoziare l’accordo".