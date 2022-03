Tokyo positiva. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -chiude la seduta al rialzo, mentre prevalgono segni positivi tra le altre borse d'estremo oriente ancora in contrattazione, sulla scia dell'andamento positivo di Wall Street. A fare da assist al mercato americano hanno contribuito le affermazioni del, secondo cui alla prossima riunione di marzo sarà "appropriato" alzare i tassi di 25 punti base. Parole rassicuranti rispetto alle aspettative del mercato di un ritocco all'insù di mezzo punto.L'indice giapponesemette a segno un +0,7%, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dello 0,96%.In moderato rialzo(+0,55%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento(+1,61%).Leggermente positivo(+0,25%); come pure, in frazionale progresso(+0,55%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,24%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%.Il rendimento dell'tratta 0,16%, mentre il rendimento delè pari 2,84%.