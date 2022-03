Ucraina, AreaStudi Legacoop-Ipsos: 8 italiani su 10 temono una seconda guerra fredda

(Teleborsa) - Enorme la preoccupazione degli italiani per il conflittolegata al timore di una, e all’utilizzo di armi chimiche e atomiche. Senza dimenticare le conseguenze negative sull’economia nazionale. Sono le principali evidenze che emergono dal sondaggio realizzato negli ultimi giorni nell’ambito del progetto “Osservatorio”, promosso daIl 94% degli italiani è molto o abbastanza preoccupato per ilin corso; la percentuale media di chi avverte un maggior timore (50%), sale decisamente tra gli under 30 (62%) e il ceto medio-basso (58%). Tra gli elementi che suscitano maggiore inquietudine l’eventualità di una seconda guerra fredda (83%), di un danneggiamento delle(81%), il rischio che qualche parte in gioco nel conflitto perda il controllo ed utilizzi(80%). Oltre la metà della nostra popolazione (55%) temerusse contro l’Italia e un terzo di dover inviare a combattere soldati italiani.A questa preoccupazione di carattere generale si accompagna, con lo stesso tono, quella per ledirette sull’economia italiana, dichiarata dal 95%. Nel 53% di chi si dichiara molto preoccupato, spiccano il ceto popolare (66%), le donne (63%) e il(60%). Si teme, soprattutto, che il conflitto possa portare ad un aumento generalizzato dei prezzi (66%), ad una riduzione delle forniture di gas (56%), ad un aumento dei prezzi dei derivati del grano (pasta, farine, pani e prodotti panificati; 36%). In generale, più di un italiano su tre teme un’esplosione dell’inflazione o perdite rilevanti per i tagli nelle esportazioni (36%). In linea con questi timori, le famiglie italiane stanno cercando die di ridurre i(37%, ma il 45% dei giovani e il 44% del ceto popolare), temono perdite del(31%) e di perdita di valore dei propri risparmi (28%), al punto che il 9% pensa di ritirarli dalla banca (addirittura il 17% nel ceto popolare).“Questa guerra così vicina a noi è ingiustificabile e inconcepibile – ha commentato, presidente di Legacoop– per mesi abbiamo parlato della nuova normalità e mai avremmo pensato che dall’incertezza dovesse emergere una nuova guerra. Questo sconcerto è condiviso da tutte le italiane e gli italiani, in maniera anche più radicale di quanto immaginavamo. Il nostro paese dimostra non solo di essere per la pace, contro la guerra e contro le armi, ma pure una grande consapevolezza delle complesse questioni in gioco. Sentiamo una forte vicinanza alle popolazioni coinvolte, e l’impegno fattivo nelle nostre comunità di questi giorni lo dimostra. Inoltre, le conseguenze dirette sull’Italia di questo conflitto sono evidenti: rischia di essere una bomba lanciata contro l’ingranaggio della ripresa economica. Il sentimento del nostro paese è evidente: dopo la pandemia il mondo deve ripartire con la pace, non con la guerra”.Ma cosa significa impegnarsi concretamente per ristabilire la? Gli italiani chiedono un passo indietro a tutte le parti in causa: all’Ucraina il riconoscimento dell’autonomia delcome previsto dagli accordi di Minsk (81%); alla Russia il ritiro delle proprie forze militari dal territorio ucraino (81%); alle istituzioni internazionali di favorire le trattative per una sicurezza che garantisca sia l’UE che la Federazione Russa (78%). Soprattutto, però, è forte la richiesta (89%) di un corridoio umanitario che permetta alle agenzie internazionali e alle ONG di garantireallaGli italiani sono per la pace e contrari al ricorso alle. Una larghissima maggioranza (88%) sostiene che “non dovrebbe essere dato nessun sostegno militare alla guerra”; allo stesso modo (90%) che gli USA dovrebbero ritirare gli armamenti nucleari dai paesi NATO e la Russia dovrebbe fare altrettanto con i paesi di confine con l’Europa. Inoltre, per l’87%, tutti gli stati dovrebbero porre fine ai programmi di modernizzazione delle armi nucleari.Che cosa dovrebbe fare l’Italia direttamente per un ristabilimento della pace? Limitarsi adper il 54% della popolazione, aded economiche contro la Russia per il 44% (ma 53% tra gli under 30, 50% tra gli uomini), al blocco di patrimoni degli oligarchi e degli scambi bancari per il 39%. Solo per il 19% l’Italia deve contribuire al rifornimento dialla “resistenza” ucraina.