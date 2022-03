Ucraina, impatto shock su bolletta energetica imprese

(Teleborsa) - Laha innescato una, che segue gli aumenti dei mesi precedenti di circa il 50% delle quotazioni del gas e dell’elettricità sui mercati internazionali. L’impatto sulla bolletta energetica di famiglie e imprese diventa quindi sempre più pesante e difficilmente sostenibile.Secondo una stima realizzata da, per le imprese del terziario ed in particolare per quelle dei settori delsi prospetta unadi euro nel 2022, con un incremento di oltre il 160% rispetto al 2021. Sul fronte carburanti, il prezzo del petrolio macina nuovi record e spinge il gasolio oltre 1,8 euro al litro, aggravandoche rischia una maggiore spesa annua diLa stima del costo energetico per le due categorie è fatta sulla base di: unacon stabilizzazione dei prezzi; uncon ulteriore aumento dei prezzi; una. Per il settore commercio, nel passaggio da uno scenario all'altro, il costo energetico varierebbe da 13,9 a 20,8 e 8,3 miliardi di euro e per il settore autotrasporto da 19,9 a 29,9 e 11,9 miliardi.Per l'associazione die commercianti sono dunque sempre piùper risolvere i nodi del nostro sistema energetico, a cominciare dalla riduzione della dipendenza dalle forniture estere, dalla revisione della fiscalità energetica (IVA dal 22% al 10%) e dall’abbattimento degli oneri generali di sistema che hanno un costo stimato di 17 miliardi.