Ucraina, pioggia di missili in attesa del secondo round di negoziati

(Teleborsa) -, giunta al settimo giorno dell'occupazione russa con migliaia di vittime fra i civili. Nella notte, paracadutisti russi hanno invaso (e preso) la città di, un centro abitato strategico a Sud dell'Ucraina, mentre asono state bombardate tre scuole, la Cattedrale e decine di edifici residenziali. La città di Mariupol è circondata dai russi e senza acqua.E' questo il bilancio dei primissimi giorni di occupazione, che ha già creato. Secondo l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi,dall'Ucraina da quando è iniziata l'invasione russa.L'Assemblea generale delleha adottato ieri unal'invasione russa dell'Ucraina: 141 Paesi che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti. Fra quello che hanno votato contro la risoluzione la Russia, la Bielorussia, la Corea del Nord, la Siria e l'Eritrea, mentre la Cina si è astenuta.Condanna unanime dalle principali organizzazioni internazionali. Il pubblico ministero dellaha aperto un'indagine contro la Russia per presunti crimini di guerra nell'attacco all'Ucraina, mentre la Banca Mondiale ha annunciato la sospensione di tutti i programmi di aiuto in Russia e Bielorussia.Frattanto, partirà stamattina in Bielorussia il. I negoziati dovrebbero tenersi presso la foresta Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest, al confine con la Polonia.