Ucraina, si spera nei negoziati. Lavrov: Una soluzione si troverà

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per ilche si terrà nella regione di, in Bielorussia intorno alle 15 ora locale quando in Italia saranno le 13 . Lo ha reso noto il capo delegazione russo,citato dalla Tass. La Russia, ha aggiunto, porterà sul tavolo del vertici gli aspetti tecnico-militari, umanitari e politici della crisi in Ucraina."Unaverrà trovata, aveva detto in mattinata il ministro degli esteri"Sono sicuro che l'isteria diminuirà e chesupererà la sua, ha aggiunto secondo quanto riporta Interfax. Intanto, il presidente ucrainoin un nuovo video avverte:Ripristineremo"Dobbiamo tenere aperta la, rimanendo in contatto con tutte le parti soprattutto per ottenere un cessate il fuoco nelle prossime ore, ma nel frattempo le bombe continuano ad esplodere e il popolo ucraino continua a soffrire", scrive intanto il ministro degli Esterisu Facebookma per farlo la guerra deve finire ed è proprio Putin che deve fermarla. Il negoziato che oggi riparte deve essere reale e portare, come già detto, intanto a un, aggiunge il titolare della Farnesina.Intanto,da quando le forze russe hanno invaso il Paese, ha reso noto in un tweet l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati,. "In soli sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di profughi dall'Ucraina verso i Paesi vicini. Per molti altri milioni di persone, all'interno dell'Ucraina, è tempo che le armi tacciano, in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria vitale", scrive nel tweet. Finora, dall'inizio del conflitto ci sarebbero almeno 2.000 vittime civili, secondo il governo ucraino.quelle accertate dall'Onu, che parla di un milione di profughi. La Polonia ha accolto più di 575.000 persone dall'inizio del conflitto. Lo riporta la Bbc citando l'agenzia della Guardia di frontiera polacca secondo cui 95.000 persone sono entrate in Polonia dall'Ucraina solo mercoledì mentre lunedì si è registrato un flusso di 100.000. Alle 06:00 GMT di oggi, altreha aggiunto