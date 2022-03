Ucraina verso seconda emissione di bond di guerra

(Teleborsa) - Dopo gli 8,1 miliardi di grivna (circa 244 milioni di euro) raccolti nella prima emissione questa settimana, l', ovvero obbligazioni per finanziare l'esercito e la spesa statale durante la guerra con la Russia. Il ricavato delle aste andrà a "", che includono vestiti e calzature, coperte e letti d'ospedale, ma anche dispositivi di protezione come caschi e giubbotti antiproiettile, apparecchiature di comunicazione e laptop, secondo un documento visto da Bloomberg.Inoltre, nella giornata odierna il responsabile del debito del paese, Yuriy Butsa, ha detto che il governo sta anche esaminando la. Ciò potrebbe rispondere alla domanda, da parte di investitori professionali e non, su come partecipare al finanziamento dello sforzo bellico dell'Ucraina.