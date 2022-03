UE, Markit: avversione a rischio e sanzioni smorzano effetto ripresa da pandemia

(Teleborsa) -, a metà del primo trimestresegnando il più forte tasso di crescita dallo scorso settembre. L’espansione di febbraio - spiega Markit - è stata, con quest’ultimo che con un balzo maggiore di gennaio ha capitanato il rilancio dei valori di crescita composita.L’accelerata espansione dell’attività economica si è tuttaviadi beni e servizi.Dopo il rallentamento ai minimi in 11 mesi di gennaio,dell’Eurozona ha indicato un balzo in avanti da 52,3 a 55,5 di febbraio. Complessivamente, questo valore segnala il più elevato rialzo della produzione composita manifatturiera e terziaria dallo scorso settembre.dell’Eurozona di febbraio è salito a 55,5 segnalando la più forte espansione della produzione terziaria in tre mesi e una sostanziale svolta rispetto ai minimi in nove mesi registrati a gennaio con 51,1.Le aziende del terziario dell’eurozona hanno inoltre registrato a febbraio pressioni inflazionistiche maggiori. Costi e prezzi di vendita sono aumentati a tassi più rapidi e in entrambi i casi hanno raggiunto record storici., i dati dell’indagine di febbraio hanno tracciato undi crescita dell'economia dell’eurozona. L’attività economica è accelerata ad un ritmo di crescita del PIL superiore allo 0.6%, sostenuto dall'allentamento delle restrizioni pandemiche. Tuttavia - spiega- l’attività economica ha continuato ad essere vincolata sia delleche delle carenze di personale, traducendosi nella persistenza del mercato del venditore per parecchi beni e servizi. I prezzi hanno registrato il più alto aumento in quasi un quarto di secolo di raccolta dati"."Sebbene una stima dell’impatto del conflitto sia ancora prematura - aggiunge Williamson -. Nei prossimi mesi, oltre all’aumento dei rischi d’inflazione e l’affievolirsi delle prospettive di crescitaper le aziende e le famiglie, si aggiunge l’effetto del conflitto in Ucraina che rende ancora più difficile l’azione di controllo dell’inflazione da parte della BCE, che a sua volta tenta di dare sostegno ad una robusta ripresa economica".