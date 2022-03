Unicredit sottoscrive minibond da 3 milioni emesso da Nuova Solmine

UniCredit

(Teleborsa) -, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro, sottoscritto da. L’operazione - spiega una nota - è strutturata con unsulle specifiche necessità aziendali.ed è finalizzata a sostenere piani di sviluppo che consentano il consolidamento della Società.ESG (Enviromental, Social and Governance) sono i principi fondanti della società che persegue loin tutte le attività.In questa ottica l’importo oggetto del prestito obbligazionario sarà utilizzato per la realizzazione di investimenti in linea con i principi della transizione ecologica finalizzati al risparmio energetico nella produzione e alla massimizzazione dei recuperi di calore anche a bassa temperatura, in partnership con primarie aziende italiane; alla razionalizzazione degli asset logistici per un miglior servizio alla clientela;e all’espansione del mercato nell’area UE., collaborando attivamente alla realizzazione dei piani di sviluppo e supportando il management nell’individuazione delle forme di finanziamento più consone alla realtà patrimoniale della società", dichiara"Per la Nuova Solmine, permettendo alla società di raggiungere obiettivi di consolidamento e sviluppo della realtà produttiva in linea con i criteri fondamentali della sostenibilità", rilancia"La sostenibilità costituisce sempre più un fattore determinante nei percorsi di sviluppo delle imprese e UniCredit ne ha fatto un elemento chiave del proprio modello di business., fornendo loro soluzioni finanziarie specifiche e affiancando al tradizionale supporto creditizio forme di accesso al mercato dei capitali utili per sostenerne la crescita e gli investimenti in un’ottica di crescita sostenibile", afferma