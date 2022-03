USA, PMI servizi febbraio migliora a 56,5 punti grazie a forte domanda

(Teleborsa) - Si rafforza il settore dei servizi neglinel mese di febbraio 2022. L', elaborato da Markit, sale a 56,5 punti dai 51,2 precedenti, risultando appena inferiore alle stime di consensus e della prima lettura (56,7). L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, mostra dunque un tasso di crescita più forte e si conferma al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione.Migliora anche l', che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 55,9 punti rispetto ai 51,1 del mese precedente e ai 56 attesi."Le società statunitensi del settore dei servizi hanno registrato un- ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di IHS Markit - I dati si aggiungono alle prove delle indagini sul settore manifatturiero che l'ondata Omicron sembra aver avuto solo un impatto modesto e di breve durata sull'economia"."L'ottimismo aziendale per l'anno a venire è aumentato nel settore manifatturiero e dei servizi a febbraio ai massimi degli ultimi 15 mesi, poiché le aziende hanno guardato avanti per l'allentamento delle restrizioni Covid-19 e hanno visto segni di allentamento dei vincoli di fornitura - ha aggiunto - Tuttavia,e dovrà essere monitorata nelle prossime settimane come barometro della propensione al rischio in termini sia di spesa che di investimento".