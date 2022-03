USA, richieste sussidi disoccupazione calano più del previsto

(Teleborsa) - Diminuiscono più del previsto le. Nella settimana al 26 febbraio, i "claims" sono risultati pari a 215.000 unità, in decremento di 18 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 233.000 (rivisto da 232.000). Il dato è migliore delle attese degli analisti, che erano per richieste in calo fino a 226 mila, e rappresenta il valore migliore da inizio 2022.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 230.500 unità, in calo di 6.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 236.500 (rivisto da 236.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 19 febbraio, lesi sono attestate a 1.476.000, in aumento di 2 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (1.474.000). Il consensus indicava un valore pari a 1.475.000.Un rapporto separato del Bureau of Labor Statistics ha mostrato che lanon agricola è aumentata del 6,6% nel quarto trimestre, leggermente inferiore alla stima degli analisti del 6,7%. Tuttavia, ilè aumentato dello 0,9%, ben al di sopra del previsto 0,3%.