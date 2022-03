Wall Street positiva nonostante tensioni in Ucraina

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

telecomunicazioni

energia

Wal-Mart

Honeywell International

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Boeing

Intel

Splunk

Dexcom

Idexx Laboratories

Biogen

Okta

Datadog

NetEase

Lucid

(Teleborsa) -nonostante l'incertezza riguardante il conflitto in Ucraina non sia ancora diminuita. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto a Emmanuel Macron che gli, secondo quanto annunciato dal Cremlino. Putin ha sottolineato che ogni tentativo di rallentare i negoziati da parte di Kiev porterebbe Mosca ad aggiungere nuove richieste alla propria lista. Per quanto riguarda il mercato azionario, il peggio potrebbe però già essere alle spalle secondo alcuni analisti. "Nonostante i difficili eventi in Ucraina,. Le. Vogliamo ancora acquistare sulla debolezza ed evidenziare che le azioni globali hanno chiuso in rialzo del 10-20% dopo le precedenti crisi geopolitiche", hanno scritto gli analisti di Citi., con ilche sta mettendo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.402 punti. Leggermente positivo il(+0,35%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,41%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,82%),(+0,76%) e(+0,60%). Il settore, con il suo -0,62%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,26%),(+1,22%),(+1,21%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,57%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.(+5,56%),(+2,58%),(+2,29%) e(+2,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,40%.In perdita, che scende del 2,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 19,06K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 6,7%; preced. -3,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 233K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 10,6%)15:45: PMI servizi (atteso 56,7 punti; preced. 51,2 punti).